Новак Джокович — Рафаэль Надаль: котировки на финал Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович (1) не испытал проблем в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии, победив француза Люку Пуи (28) — 6:0, 6:2, 6:2. За главный трофей соревнований 31-летний Джокович поборется с испанцем Рафаэлем Надалем, начало — в 11:30 мск.

Согласно котировкам, у испанца меньше шансов в этом матче. Победа Рафаэля Надаля оценивается коэффициентом 2.14, победа с форой «+2,5» гейма — 1.71.



Если Новак Джокович сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.79. На то, что он сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.16. (Сделать ставку)



Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 3.05. Тотал больше 42,5 гейма идёт с коэффициентом 1.95.



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