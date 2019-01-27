Согласно котировкам, «Аталанта» одолеет «Рому» в матче чемпионата Италии

Букмекеры назвали фаворита матча 21-го тура Серии А «Аталанта» — «Рома». Начало встречи 27 января 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Аталанты» за 2.18. Шансы «Ромы» на победу оценены коэффициентом 3.42. Поставить на ничью можно за 3.65.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.57, а на ТМ 2,5 гола — за 2.57.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.44. Победа «Аталанты» всухую оценивается в 4.50.



Победа «Аталанты» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.38.



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