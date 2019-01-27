Букмекеры: «Интер» одолеет «Торино» в выездном матче чемпионата Италии

Букмекеры назвали фаворита матча 21-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Интер». Начало встречи 27 января 2019 года запланировано на 20:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Торино» за 3.78. Шансы «Интера» на победу оценены коэффициентом 2.12. Поставить на ничью можно за 3.46.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.12, а на ТМ 2,5 гола — за 1.81.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.97. Победа «Интера» всухую оценивается в 3.46.



Победа «Интера» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.32. Наиболее вероятный счет — 1:1 (6.15).



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