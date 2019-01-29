ЦСКА выиграет у «Норшелланна» в товарищеском матче, убеждены эксперты

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча ЦСКА — «Норшелланн» (Дания). Начало встречи 29 января 2019 года запланировано на 18:00 мск.



Аналитики считают «Норшелланн» аутсайдером. Ставки на победу датского клуба принимаются с коэффициентом 3.94. На победу ЦСКА можно поставить за 1.69, на ничью — за 3.74. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (7.50).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.72. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.12.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.75, тотал меньше данного значения котируется за 2.05.



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