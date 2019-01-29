«Милан» — «Наполи»: букмекеры назвали фаворита матча 1/4 финала Кубка Италии

Букмекеры назвали фаворита матча 1/4 финала Кубка Италии «Милан» — «Наполи». Начало встречи 29 января 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Милана» за 3.38. Шансы «Наполи» на победу оценены коэффициентом 2.26. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.22.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.21, а на ТМ 2,5 гола — за 1.74.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.79. Победа «Наполи» всухую оценивается в 3.62.



Победа «Наполи» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.68. Проход «Милана» оценен в 2.26, проход «Наполи» — в 1.66.



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