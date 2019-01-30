«Орландо Мэджик» — «Оклахома-Сити Тандер»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» — «Оклахома-Сити Тандер», который состоится 30 января.



Ставка: индивидуальный тотал Николы Вучевича больше 12,5 подбора за 2.10.



«Нынешнюю форму «Тандер» и «Мэджик» можно описать как диаметрально противоположную. «Оклахома» одержала пять побед подряд и закрепилась на третьей строчке Запада, а «Орландо» отпраздновал лишь один успех за последние семь встреч и занимает своё любимое место в восточной конференции. Погрузиться на уровень «Чикаго», «Нью-Йорка» и «Кливленда» уже не получится, а выйти в плей-офф практически нереально.

Тотал больше 12,5 подбора Вучевича идёт за солидные 2.1, есть смысл проверить верх. В пяти из семи последних встреч черногорец собирал не менее 13 отскоков. Против кого ставка не зашла? В соперничестве с «Бакс» Николе приходилось прикрывать на дуге Лопеса, а «Уизардс» замучили центрового «Орландо» лёгкой пятёркой. У «Оклахомы» в старте выходит Адамс, а со скамейки Ноэль, поэтому 9-й номер «Мэджик» займётся привычной работой на щитах».