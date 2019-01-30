Согласно котировкам, «Тоттенхэм» выиграет у «Уотфорда» в чемпионате Англии

Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Уотфорд». Начало встречи 30 января 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Тоттенхэм Хотспур» за 1.66. Шансы «Уотфорда» на победу оценены коэффициентом 6.00. Поставить на ничью можно за 3.95.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.75, а на ТМ 2,5 гола — за 2.22.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.74. Победа «Тоттенхэма» всухую оценивается в 2.96.



Победа «Тоттенхэма» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.40.



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