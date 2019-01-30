«Барселона» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Севилья». Это ответная игра 1/4 финала Кубка Испании сезона-2018/19.



Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2,5 мяча за 1.81.



«Самое интересное противостояние на стадии четвертьфиналов. «Севилья» выиграла первый матч 2:0 — это очень комфортное преимущество перед поездкой на «Камп Ноу». Как Вальверде будет решать вопрос с выходом в полуфинал — большой вопрос. Нет никакой уверенности, что «Барселона» пройдёт дальше.



«Севилья» неплохо выглядела в игре с «Леванте». Первый тайм ушёл на раскачку, во втором она забила пять мячей. Наконец-то отличился Квинси Промес. Испанское издание AS редко кому ставит девятку, если это не Месси, но Промес заслужил. Он сделал голевую, заработал пенальти, забил, правда, с добивания. Видно, что Промес потихоньку адаптируется к «Севилье». Но это такие частности. Если говорить в общем, то «Барселоне» надо забивать, причём много, при этом постараться не пропустить. С «Севильей», которая обладает отличной контратакующей игрой, это будет сложно сделать.



Можно постараться спрогнозировать победу «Севильи» через верх — через тотал больше 3,5 мяча. Но я, пожалуй, буду отталкиваться от индивидуального тотала каталонцев. Месси, Суарес, Коутиньо и все остальные прекрасно понимают, какая ответственность на них ложится. «Барселона» постарается не ограничиться двумя мячами. Мой вариант — «индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2,5 мяча» за коэффициент порядка 1,8.



Ставка рискованная. «Севилья» умеет играть в обороне, мы это видим по сезону. Но и «Барселона», когда перед ней стоят сложные задачи, способна их решать, будем надеяться», — сказал Генич.