Букмекеры оценили шансы «Барселоны» отыграться с 0:2 и выбить «Севилью»

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» — «Севилья». Начало встречи 30 января 2019 года запланировано на 23:30 мск. В первой игре победила «Севилья» (2:0).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Барселоны» за 1.23. Шансы «Севильи» на победу оценены коэффициентом 11.75. Поставить на ничью можно за 6.60.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 1.81, а на ТМ 3,5 гола — за 2.10.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.62. Победа «Барселоны» всухую оценивается в 2.48.



Победа «Барселоны» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.65. Победа сине-гранатовых с форой «-2» оценена в 2.04.

Проход «Барселоны» идёт за 2.16, проход «Севильи» — за 1.71.

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