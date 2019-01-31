«Жирона» — «Реал»: котировки на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/4 финала Кубка Испании «Жирона» — «Реал». Начало встречи 31 января 2019 года запланировано на 23:30 мск. В первом матче победил «Реал» (4:2).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Реала» за 1.74. Шансы «Жироны» на победу оценены коэффициентом 4.35. Поставить на ничью можно за 4.10.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.52, а на ТМ 2,5 гола — за 2.43.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.53. Победа «Реала» всухую оценивается в 3.54.



Победа «Реала» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.61. Победа мадридцев с разгромным счётом оценена в 5.30.

Проход «Жироны» идёт за 9.90, проход «Реала» — за 1.06.

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