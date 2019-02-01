«Торонто Рэпторс» — «Милуоки Бакс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» — «Милуоки Бакс», который состоится 1 февраля.



Ставка: индивидуальный тотал Кавая Леонарда больше 30,5 очка за 2.40.



«В пользу канадцев говорит преимущество аж в два лишних дня отдыха и домашний паркет, поэтому букмекеры вполне обоснованно выставляют хозяев фаворитами с небольшим гандикапом. У «Милуоки» семь викторий в последних восьми поединках, а у «Торонто» серия из десяти домашних побед кряду. Оценить истинную мощь команд мешает слишком лёгкий календарь обоих коллективов.



Топ-матч, национальное телевидение и кандидаты на приз MVP – все ингредиенты для вкусной дуэли между двумя звёздами лиги. В линии есть пару заманчивых вариантов на лидеров обеих команд. Тотал Леонарда больше 30,5 балла идёт за 2.4, а преодоление Яннисом планки в 29,5 очка оценено коэффициентом 2.5.



Когда у «Рэпторс» проблемы, то единственное на что способен выдающийся Ник Нерс – это соорудить изоляцию для своей главной звезды. В четырёх крайних поединках у «Торонто» два поражения и столько же побед, во всех случаях итоговая разница не становилась двузначной, в напряжённых ситуациях форварду канадцев приходилось тащить атаку на себе. Леонард набрал 41 очко с «Уизардс», 33 с «Селтикс», 32 с «Рокетс» и 33 с «Маверикс».

«Торонто» сравняет сезонную серию с «Милуоки» Яннис и Кавай блеснут результативностью, а Лоури уйдёт в тень — в «Большом куше».