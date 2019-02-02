«Байер» — «Бавария»: букмекеры оценили шансы мюнхенцев выиграть 8-й матч подряд

Букмекеры назвали фаворита матча 20-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» — «Бавария». Начало встречи 2 февраля 2019 года запланировано на 17:30 мск. Мюнхенцы выиграли семь матчей турнира кряду.



Букмекеры считают «Баварию» фаворитом и предлагают поставить на гостей за 1.64. Шансы «Байера» на победу оценены коэффициентом 5.40. Поставить на ничью можно за 4.33.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 2.17, а на ТМ 3,5 гола — за 1.77.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.50. Победа мюнхенцев всухую идёт за 3.46.



Вероятность победы «Баварии» с разгромным счётом выражена коэффициентом 4.50.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»