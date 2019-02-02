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«Трактор» — «Металлург» Мг: котировки на южноуральское дерби КХЛ

«Трактор» — «Металлург» Мг: котировки на южноуральское дерби КХЛ
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Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Металлург» Мг. Начало встречи 2 февраля 2019 года запланировано на 15:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом «Металлург» Мг и предлагают поставить на «лис» за 2.15. Шансы «Трактора» на победу оценены коэффициентом 2.96. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.92.

По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.08, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.78.

Коэффициент на итоговую победу «Металлурга» Мг — 1.68, а на победу «Трактора» — 2.24. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.40).

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