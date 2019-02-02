«Ювентус» — «Парма»: ставка Анатолия Бышовца на Серию А с коэффициентом 6.00

Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 22-го тура Серии А сезона-2018/19 «Ювентус» — «Парма».



Ставка: точный счет 2:0 за 6.00.



«Ювентусу», мне кажется, будет очень сложно. Есть такое понимание, что некий цикл с Кубком, с первенством оказал слишком большую нагрузку на лидеров команды. Отсюда и травмы, и усталость. И это в конечном итоге скажется, но не думаю, что в матче с «Пармой».



Уверен, «Ювентус» одержит победу, но некрупную: забьют мяча два и закроются. Попробую угадать точный счет — 2:0», — сказал Анатолий Бышовец.



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