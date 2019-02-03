Согласно котировкам, «Атлетико» одержит 4-ю победу подряд в игре с «Бетисом»

Букмекеры назвали фаворита матча 22-го тура Примеры «Бетис» — «Атлетико». Начало встречи 3 февраля 2019 года запланировано на 18:15 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Атлетико» за 2.06. Шансы «Бетиса» на победу оценены коэффициентом 4.05. Поставить на ничью можно за 3.40.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.49, а на ТМ 2,5 гола — за 1.60.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.05. Победа «Атлетико» всухую оценивается в 3.08.



Победа «Атлетико» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.28.



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