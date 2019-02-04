Согласно котировкам, «Сибирь» выиграет у «Куньлуня» в домашнем матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Куньлунь Ред Стар». Начало встречи 4 февраля 2019 года запланировано на 15:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Сибирь» и предлагают поставить на хозяев за 2.10. Шансы «Куньлунь Ред Стар» на победу оценены коэффициентом 2.88. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.25.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.73, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.16.



Коэффициент на итоговую победу «Сибири» — 1.69, а на победу «Куньлунь Ред Стар» — 2.22. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.70).



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