Аналитики: «Лацио» победит «Фрозиноне» в матче чемпионата Италии

Букмекеры назвали фаворита матча 22-го тура Серии А «Фрозиноне» — «Лацио». Начало встречи 4 февраля 2019 года запланировано на 21:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Фрозиноне» за 8.60. Шансы «Лацио» на победу оценены коэффициентом 1.42. Поставить на ничью можно за 4.85.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.67, а на ТМ 2,5 гола — за 2.35.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.83. Победа «Лацио» всухую оценивается в 2.45.



Победа «Лацио» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.02.



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