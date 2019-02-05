«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Индиана Пэйсерс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Индиана Пэйсерс», который состоится 5 февраля.



Ставка: индивидуальный тотал Майлза Тёрнера больше 13,5 очка за 1.75.



«Элвин Джентри сумасшедшим темпом угробил здоровье лидеров, из основных исполнителей в строю остался только Холидей. У «Пеликанс» точно не сыграют Дэвис, Миротич, Рэндл, Мур и Пэйтон, а это на минуточку пять из шести лучших баскетболистов команды, у которой короткая скамейка. «Индиане» не поможет Оладипо, под вопросом Макдермотт. «Пэйсерс» недавно прервали череду неудачных матчей и добыли сложную гостевую победу в битве с «Хит».

Заиграем тотал Тёрнера больше 13,5 пункта за результативность. Основной центровой «Индианы» отгрузил 14 баллов «Гриззлиз», 16 «Уорриорз», 9 «Уизардс», 27 «Мэджик» и 14 «Хит». Разумеется, из-за травмы Оладипо возросла роль других стартеров «Пэйсерс», но и это ещё не всё.



Джалил Окафар, который будет опекать нашего героя, сосредоточен только на нападении, а оборона его не слишком интересует. Например, в недавних матчах с «Пеликанс» Фарид и Адамс отгрузили в кольцо «Нью-Орлеана» 19 и 20 очков».