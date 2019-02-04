«Индиана» добьёт покалеченный «Нью-Орлеан»

«Селтикс» и «Тандер» выдали интереснейший поединок, в котором нападение доминировало над обороной. В самой нерезультативной четверти матча команды набрали в сумме 60 очков, поэтому тотал меньше 226 баллов с треском провалился. Тем не менее по итогам дня рубрика фиксирует небольшую прибыль, ведь два других прогноза оказались успешными.

«Бостон» в четвёртый раз кряду окажется сильнее «Оклахомы» «Селтикс» навяжут «Тандер» медленный баскетбол и снизят эффективность Уэстбрука — в «Большом куше».

Фора «-3» на «Бостон» зашла лишь в самой концовке, за что отдельную благодарность стоит выписать Уэстбруку. При отставании в пару очков за 16 секунд до конца Расселл допустил глупейшую потерю и подарил владение хозяевам, а ещё через некоторое время не смог попасть мячом в дужку кольца при исполнении штрафного. В итоге «Селтикс» выиграли с преимуществом в 5 очков.

Одним из наиболее полезных баскетболистов в составе победителей стал Хорфорд, чей тотал больше 23,5 балла по сумме очков, подборов и передач прошёл с запасом. Эл попал 8 из 13 в поле и выдал линейку 17+2+9. Также великан сделал только одну потерю, которую компенсировал парой перехватов и блок-шотом.



Таким образом, в банке — 28 940 фишек.



Заход дня: basketnda взял «Селтикс» с форой «-2,5», тотал меньше 203,5 очка в поединке «Никс» — «Гриззлиз» и тотал меньше 230 баллов в матче «Рэпторс» — «Клипперс» с общим коэффициентом 5.2

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Индиана Пэйсерс»

Выбор №1: победа «Пэйсерс» с учётом овертайма за 1.91

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 455 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Майлза Тёрнера больше 13,5 очка за 1.75

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 375 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал «Пеликанс» меньше 107,5 очка за 1.93

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 465 фишек)



Выбор поединков на ближайший игровой день вполне приличный, но вывеска во всех случаях достаточно скромная. Сегодня для разбора возьмём встречу «Пеликанс» с «Пэйсерс», в которой котировки букмекеров попросту ошеломляют. В настоящий момент руководство «Нью-Орлеана» занято скорее не текущими результатами команды, а изучением различных предложений по обмену своей главной звезды.

Элвин Джентри сумасшедшим темпом угробил здоровье лидеров, из основных исполнителей в строю остался только Холидей. У «Пеликанс» точно не сыграют Дэвис, Миротич, Рэндл, Мур и Пэйтон, а это на минуточку пять из шести лучших баскетболистов команды, у которой короткая «скамейка». «Индиане» не поможет Оладипо, под вопросом Макдермотт. «Пэйсерс» недавно прервали череду неудачных матчей и добыли сложную гостевую победу в битве с «Хит».

Ростер гостей намного глубже, талантливее и опытнее, а коэффициенты выставляются практически равные. Естественно, за 1.91 проверим викторию «Пэйсерс», обойдёмся даже без заигрывания форы. Окафор в роли стартового центра и снайперы Дариус Миллер, Соломон Хилл, Фрэнк Джексон, Кенрич Уильямс, Иэн Кларк – неплохо, для Лиги чемпионов ФИБА, а в НБА с таким подбором исполнителей можно рассчитывать на что-то серьёзное крайне редко и лишь при благоприятном стечении обстоятельств.



У «Индианы» прекрасная оборона и справиться с Холидеем им не составит труда. Джентри остаётся верен себе и даже с нынешним составом пытается играть на максимальных скоростях, но результат, естественно, отвратительный. В нападении полно глупейших ошибок, а защита не выдерживает никакой критики. «Пэйсерс» редко побеждают в гостях за счёт превосходства в атаке, подопечные Макмиллана стараются сковывать оппонента вязким баскетболом.

«Пеликанс» постараются затянуть гостей в игру на высоких скоростях, ведь сейчас для многих исполнителей «Нью-Орлеана» реальный шанс заявить о себе и получить щедрое предложение в межсезонье. Нынешняя система Джентри отлично подходит недавним резервистам.



Они совершают огромное количество бросков, набивают статистику, а победа – это уже дело десятое. Личные интересы куда важнее командных. Можно было бы заиграть верх по подборам сразу нескольких исполнителей «Пэйсерс», но уж больно ровная команда у Макмиллана, поэтому не станем рисковать.



За 1.93 проверим тотал меньше 107,5 очка хозяев. С точки зрения статистики выбор ужасный. В четырёх из пяти последних поединков «Пеликанс» пробивали установленную планку, тогда почему берём низ? Соперники «Нью-Орлеана» чувствовали явное превосходство, а потому не сильно упирались в обороне, зная, что всё равно возьмут своё за счёт эффективности нападения. Пострадали лишь «Рокетс», у которых дыра под кольцом.



В стане «Пэйсерс» о недооценке соперника не может быть и речи. Травма Оладипо и недавняя серия из четырёх поражений привели к вылету из топ-4 на Востоке, а это практически наверняка гарантирует отпуск уже после первого раунда плей-офф. Разумеется, Нэйт Макмиллан и его парни хотят исправить положение и предельно мотивированы. Слить сезон уже всё равно не получится, нужно продолжать бороться.

«Индиана» пропустила больше 107 очков за последние восемь матчей лишь в одном случае, когда сражалась против звёздных «Уорриорз». В остальных поединках оборона «Пэйсерс» работала достойно даже в тех ситуациях, когда у команды совсем не клеилось впереди.



Вряд ли нынешние «Пеликанс» опаснее «Хит», «Мэджик» или «Уизардс». Смущает только то, что для подопечных Макмиллана предстоящая встреча станет четвёртой гостевой кряду, но по качеству резерва у «Нью-Орлеана» нет никакого преимущества.



В личной статистике заиграем тотал Тёрнера больше 13,5 пункта за результативность. Основной центровой «Индианы» отгрузил 14 баллов «Гриззлиз», 16 «Уорриорз», 9 «Уизардс», 27 «Мэджик» и 14 «Хит». Разумеется, из-за травмы Оладипо возросла роль других стартеров «Пэйсерс», но и это ещё не всё.



Джалил Окафар, который будет опекать нашего героя, сосредоточен только на нападении, а оборона его не слишком интересует. Например, в недавних матчах с «Пеликанс» Фарид и Адамс отгрузили в кольцо «Нью-Орлеана» 19 и 20 очков.



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 27 440 фишек.



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