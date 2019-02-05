«Нижний Новгород» победит «Людвигсбург» в Лиге чемпионов, считают эксперты

Сегодня, 5 февраля, состоится матч 14-го тура группы А Лиги чемпионов ФИБА «Людвигсбург» (Германия) — «Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 20:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу российской команды в основное время за 1.46. Шансы «Людвигсбурга» оценены в 3.18, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 13.75.



Ставку на победу «Людвигсбурга» с учётом ОТ можно сделать за 2.91, а на победу «Нижнего Новгорода» с учётом ОТ — за 1.41.



Коэффициент на ТБ 160,5 очка — 1.91, а на ТМ 160,5 очка — 1.89. Победа «Нижнего Новгорода» с форой "-5,5" оценена в 1.90, победа «Людвигсбурга» с форой "+5,5" также идёт за 1.90.



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