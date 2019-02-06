Аналитики: «РБ Лейпциг» выбьет «Вольфсбург» в 1/8 финала Кубка Германии

Букмекеры назвали фаворита матча 1/8 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». Начало встречи 6 февраля 2019 года запланировано на 20:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Вольфсбурга» за 4.85. Шансы «РБ Лейпциг» на победу оценены коэффициентом 1.70. Поставить на ничью можно за 3.92.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.78, а на ТМ 2,5 гола — за 2.15.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.70. Победа «РБ Лейпциг» всухую оценивается в 3.04.



Победа «РБ Лейпциг» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.61. Самый вероятный счёт — 1:1 (6.70).

Проход «РБ Лейпциг» оценен в 1.37, проход «Вольфсбурга» — в 3.15.

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»