Аналитики: Хачанов выиграет у Берреттини на турнире в Софии

Первая ракетка России Карен Хачанов стартует на турнире категории ATP250 в Софии со второго круга, в матче которого встретится с Маттео Берреттини (Италия).



Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Маттео Берреттини оценивается коэффициентом 3.46, победа с форой «+2,5» гейма — 2.30.



Если Карен Хачанов сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.30. На то, что он сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.61.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.55. Тотал больше 23,5 гейма идёт с коэффициентом 2.05.



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