«Бетис» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на полуфинал Кубка Испании

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» — «Валенсия». Это первая игра 1/2 финала Кубка Испании сезона-2018/19.



Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 1.78.



«В этой паре точно 50 на 50. Отдать кому-то предпочтение и выделить фаворита очень сложно. Многое будет зависеть от домашних матчей. Мне кажется, что это будет абсолютно низовая пара. И те, и другие умеют играть в обороне, и у тех, и у других есть хорошие исполнители в атаке. Но они зависимы от того, как команды действуют в защите и полузащите, от перехода из обороны в атаку.



«Валенсия» в последних матчах радует. Была победа над «Вильярреалом». Помним и героическую победу над «Хетафе» в четвертьфинале Кубка Испании, добытую в компенсированное время. Ничья на «Камп Ноу» была, с великолепным первым таймом. Это всё в бонус идёт команде Марселино Гарсии Тораля. Это ещё и противостояние вдумчивых, хороших специалистов — Кике Сетьена и Марселино.



Здесь будут футбольные шахматы. Кто окажется умнее, кто меньше ошибок допустит, тот в финал и пройдёт. У «Бетиса» есть ещё супермотивация. На его домашнем стадионе пройдёт финал Кубка Испании. Но и «Валенсия» хочет добраться до решающего матча.



Команды постараются свести риск к минимуму. Больше они будут заботиться об обороне. Думаю, в первом матче точно команды не порадуют большим количеством голов. Это будет тяжёлая, напряжённая игра. Я бы здесь взял низ за неплохой коэффициент 1,78», — сказал Генич.