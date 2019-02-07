Россия — Финляндия: котировки на матч Евротура в Ярославле

Букмекеры назвали фаворита матча Еврохоккейтура Россия — Финляндия. Начало встречи в Ярославле запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры считают Россию фаворитом и предлагают поставить на команду Ильи Воробьёва за 1.85. Шансы Финляндии на победу оценены коэффициентом 3.38. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.50.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.71, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.19.



Коэффициент на итоговую победу России — 1.52, а на победу Финляндии — 2.61. Поставить на победу сборной России с форой «–1» предлагают за 2.23.



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