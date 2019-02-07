«Лацио» не оставит шансов «Эмполи» в чемпионате Италии, убеждены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура Серии А «Лацио» — «Эмполи». Начало встречи 7 февраля 2019 года запланировано на 22:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Эмполи» за 8.90. Шансы «Лацио» на победу оценены коэффициентом 1.39. Поставить на ничью можно за 5.15.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.50, а на ТМ 2,5 гола — за 2.52.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.75. Победа «Лацио» всухую оценивается в 2.53.



Победа «Лацио» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.91.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».