Букмекеры оценили вероятность завершения карьеры Шараповой в 2019 году

Букмекеры оценили вероятность завершения карьеры российской теннисистки Марии Шараповой в 2019 году.

По мнению аналитиков, шансы на завершение Марией Шараповой профессиональной спортивной карьеры в 2019 году невелики. Если российская теннисистка официально прекратит выступать на высшем уровне, то сыграет ставка за 3.98. Обратное событие оценено коэффициентом 1.20.

На турнире St. Petersburg Ladies Trophy 31-летняя Шарапова была вынуждена сняться во втором круге из-за травмы правого плеча. В текущем году Мария провела семь поединков, пять из которых завершила в свою пользу.

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