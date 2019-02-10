Аналитики: «Вашингтон Кэпиталз» выиграет у «Флориды Пантерз» в матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз», который состоится 10 февраля. Начало — в 3:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 1.96, по итогам всей встречи — 1.61.



Шансы «Флорида Пантерз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 3.28, а с учётом овертайма — за 2.40.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.30. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.75.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.52, меньше 5,5 — за 2.43.



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