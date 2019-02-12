«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»: ставка Майкла Оуэна на ЛЧ с коэффициентом 2.30

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ». Начало встречи 12 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Ставка: «Манчестер Юнайтед» победит за 2.30.



«Первая встреча между этими клубами в истории. Кстати, об истории: ни одна французская команда никогда не выигрывала у «Юнайтед» в еврокубках. 14 матчей — 10 поражений и четыре ничьи. Я бы не сказал этого два месяца назад, но сейчас мне не кажется, что парижане сумеют сломить эту тенденцию.



Неймар и Томас Менье пропустят игру из-за травм, а Эдинсон Кавани был вынужден уйти с поля в перерыве в минувшие выходные с травмой бедра. Французская команда уже проигрывала на английской земле в этом сезоне, когда получила 2:3 на «Энфилде». Я бы не мудрил и взял лобовую победу хозяев», — сказал Оуэн.