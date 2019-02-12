«Фенербахче» — «Зенит»: ставка Максима Калиниченко на ЛЕ с коэффициентом 2.60

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Зенит».



Ставка: победа «Фенербахче» за 2.60.



«Фенербахче» нынешний сезон проводит очень слабо – «канарейкам» не удалось попасть в Лигу чемпионов, в чемпионате у них полная катастрофа, да и в Лиге Европы ошеломительного успеха они не имели. Вернувшийся в клуб Эрсун Янал пока ситуацию немного стабилизировал – «канарейки» находятся на 14-й строчке в таблице с 23 очками в активе. До прошлого тура, в котором случилось поражение 0:1 от «Кайсериспора», «Фенербахче» имел серию из пяти матчей без поражений, однако стабильности стамбульскому гранду сейчас явно не хватает.



«Зенит» завершил осеннюю часть чемпионата на первой строчке в таблице, но отрыв от «Краснодара» минимальный, поэтому команда Сергея Семака явно настраивается на серьёзную борьбу. Ушёл из команды Леандро Паредес в «ПСЖ», но питерцы вложили деньги в новые приобретения, поэтому отъезд одного из лидеров не должен сказаться глобально на игре команды.



«Фенербахче», в отличие от своего сегодняшнего соперника, не отдыхал два месяца, а упорно трудился, футболисты находятся в игровом тонусе, что даёт им преимущество над «Зенитом». Провальный сезон турки наверняка постараются компенсировать удачной игрой в Лиге Европы, поэтому есть смысл ждать от них домашней победы», — сказал Максим Калиниченко.

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