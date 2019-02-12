«Рома» — «Порту»: букмекеры назвали фаворита первого матча 1/8 финала ЛЧ

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» — «Порту». Начало встречи 12 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ромы» за 2.09. Шансы «Порту» на победу оценены коэффициентом 3.86. Поставить на ничью можно за 3.50.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.94, а на ТМ 2,5 гола — за 1.97.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.74. Победа «Ромы» всухую оценивается в 3.64.



Победа «Ромы» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.24. Самые вероятные авторы голов — Эдин Джеко (2.25) и Тикинья Суареш (2.75).



Проход «Порту» оценён в 1.94, проход «Ромы» — в 1.92.



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