«Фенербахче» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы в Стамбуле

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Фенербахче» — «Зенит» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2018/19.



Ставка: «Фенербахче» не проиграет и обе забьют за 2.45. (Сделать ставку)



«Тяжёлый матч ожидает «Зенит». Первая официальная игра после большого перерыва. Соперник же находится в тонусе. Наблюдал в последнее время за большим количеством матчей турецкого чемпионата, и там очень конкурентная лига. Фавориты не могут чувствовать себя спокойно ни в одной встрече. Аутсайдеры бьются, не раздают очки. «Фенер» в этом году сам превратился в аутсайдера, его всего одно очко отделяет от зоны вылета. Нужно стараться сохранить прописку. Это важно, естественно. Но и Лига Европы команде нужна. Это возможность, хоть и призрачная, попасть в Лигу чемпионов. Ну и при сумасшедших болельщиках дома «Фенер» точно будет играть на все сто.



В каком состоянии «Зенит», не совсем понятно. Но точно оно далеко от идеала. Но и «Фенер» сейчас ничего особенного собой не представляет. Игроки собраны интересные, с именами. Но в плане игры там не всё здорово. Думаю, ошибки будут присутствовать с обеих сторон. Забитые мячи будут и в те, и в другие ворота. Но всё же считаю, что хозяева при этом не уступят. Тонус свою роль сыграет. На весь матч зенитовцев не хватит. Так что выберу ставку — «Фенербахче» не проиграет и обе забьют», — сказал Титов.

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