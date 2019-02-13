«Вашингтон» не сумеет прервать победную серию «Коламбуса», считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 13 февраля. Начало — в 3:00 мск. «Коламбус» выиграл три матча подряд.



Аналитики считают фаворитом «Коламбус Блю Джекетс». Коэффициент на победу в основное время — 2.03, по итогам всей встречи — 1.65.



Шансы «Вашингтон Кэпиталз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 3.05, а с учётом овертайма — за 2.31.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.15. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.49, меньше 5,5 — за 2.51.



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