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«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА
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Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Бостон Селтикс», который состоится 13 февраля.

Ставка: победа «Сиксерс» в первой половине с форой «-3» за 1.88.

«В предстоящей встрече буквально все факторы говорят в пользу хозяев, но букмекеры выставляют вполне приличный коэффициент на подопечных Бретта Брауна. Зелёные не смогут рассчитывать на Кайри Ирвинга и Арона Бэйнса, причём отсутствие австралийского центрового следует считать также очень серьёзной потерей. На опеку Эмбиида у Стивенса остаётся невысокий в сравнении с камерунцем Хорфорд и мягкий Тайс.

«Селтикс» уступили в двух встречах кряду обеим командам из Лос-Анджелеса, в СМИ пошли разговоры о разногласиях в раздевалке, а Маркус Моррис заявил, что баскетболисты «Бостона» уже не получают удовольствие от игры. Проблемы не выглядят нерешаемыми, но Стивенсу и его штабу необходимо время для поиска баланса, с чем по ходу всего сезона постоянно возникают трудности.

За 1.88 возьмём победу «Филадельфии» в первой половине с форой «-3». Если для парней Бретта Брауна есть самый главный раздражитель в лиге, то, пожалуй, это именно нынешние «Селтикс». «Бостон» выбил «Филадельфию» в прошлогоднем плей-офф, а в текущей регулярке дважды переиграл на своём паркете. Прошедшие встречи могли завершаться с разным итоговым преимуществом, но общий нерв, запредельный настрой и постоянные провалы «Сиксерс» в решающие минуты оставались неизменными».

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