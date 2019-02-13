«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Бостон Селтикс», который состоится 13 февраля.



Ставка: победа «Сиксерс» в первой половине с форой «-3» за 1.88.



«В предстоящей встрече буквально все факторы говорят в пользу хозяев, но букмекеры выставляют вполне приличный коэффициент на подопечных Бретта Брауна. Зелёные не смогут рассчитывать на Кайри Ирвинга и Арона Бэйнса, причём отсутствие австралийского центрового следует считать также очень серьёзной потерей. На опеку Эмбиида у Стивенса остаётся невысокий в сравнении с камерунцем Хорфорд и мягкий Тайс.



«Селтикс» уступили в двух встречах кряду обеим командам из Лос-Анджелеса, в СМИ пошли разговоры о разногласиях в раздевалке, а Маркус Моррис заявил, что баскетболисты «Бостона» уже не получают удовольствие от игры. Проблемы не выглядят нерешаемыми, но Стивенсу и его штабу необходимо время для поиска баланса, с чем по ходу всего сезона постоянно возникают трудности.



За 1.88 возьмём победу «Филадельфии» в первой половине с форой «-3». Если для парней Бретта Брауна есть самый главный раздражитель в лиге, то, пожалуй, это именно нынешние «Селтикс». «Бостон» выбил «Филадельфию» в прошлогоднем плей-офф, а в текущей регулярке дважды переиграл на своём паркете. Прошедшие встречи могли завершаться с разным итоговым преимуществом, но общий нерв, запредельный настрой и постоянные провалы «Сиксерс» в решающие минуты оставались неизменными».

«Филадельфия» отомстит «Бостону» за все прошлые поражения «Сиксерс» наберут от 116 очков с «Селтикс», Розир возьмёт меньше 6 подборов — в «Большом куше».