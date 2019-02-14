Согласно котировкам, Медведев победит Вердаско на турнире в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев (5) вышел во второй круг соревнований в Роттердаме (Нидерланды), обыграв француза Жереми Шарди со счётом 7:6 (7:2), 6:2. В следующем раунде Медведев встретится с представителем Испании Фернандо Вердаско.

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Фернандо Вердаско оценивается коэффициентом 3.34, победа с форой «+3,5» гейма — 1.87.



Если Даниил Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.35. На то, что он сумеет отыграть фору «-3,5» гейма, можно поставить за 1.95.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.75. Тотал больше 22,5 гейма оценён в 1.90.



Вероятность тай-брейка оценена в 1.65.



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