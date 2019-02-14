«Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс», который состоится 14 февраля.



Ставка: тотал меньше 218 очков за 1.96.



«Индиана» при поддержке родных трибун с подавляющим большинством оппонентов умеет переводить ход встречи в удобное для себя русло. Разумеется, нынешние «Пэйсерс» превосходят львиную долю коллективов в лиги по уровню организации, но парни Нэйта Макмиллана даже с признанными грандами зачастую диктуют свои условия.



Против дырявых «Лейкерс» «Индиана» включила высокие скорости и разорвала оборону калифорнийцев, но с «Милуоки» такой фокус не пройдёт. В открытом бою «Бакс» чрезвычайно опасны, поэтому хозяева всеми доступными способами станут бить по тормозам и затягивать соперника в вязкий баскетбол.



Тотал меньше 218 очков выглядит достаточно прилично. За последние 13 встреч на паркете «Пэйсерс» установленная планка пробивалась лишь однажды. Конечно, это всего лишь история, но прямо сейчас у «Индианы» второй защитный рейтинг в ассоциации, а у «Милуоки» первый. Разумеется, низ не гарантирован, к тому же есть вероятность овертайма, но шансы на проход внушают оптимизм».

«Индиана» в очередной раз нейтрализует Янниса «Пэйсерс» не позволят Яннису набрать больше 27 очков, Янг возьмёт от 8 подборов — в «Большом куше».