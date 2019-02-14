«Краснодар» — «Байер»: ставка Максима Калиниченко на ЛЕ с коэффициентом 3.40

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Краснодар» — «Байер».



Ставка: победа «Байера» и обе забьют за 3.40.



«Краснодар» великолепно проявляет себя в российской Премьер-Лиге – «быки» идут на втором месте, отставая всего на одно очко от лидера «Зенита». Команда Мурада Мусаева является самой результативной командой чемпионата, да и по качеству футбола ей в России на сегодняшний день нет равных. В Лиге Европы «Краснодару» было немного сложнее – если дома он выиграл все три поединка, то в гостях потерпел два поражения, одно из которых было крупным. Тем не менее «быки» выбрались из группы и заслуженно оказались в плей-офф.



«Байер» провалил первую часть сезона, за что своей должностью поплатился Хайко Херрлих. Пришедший ему на замену Петер Бос сумел за короткий срок преобразить команду – сейчас «Байер» уже шестой в таблице и от зоны Лиги чемпионов отстает всего на пять очков. Не так давно «фармацевты» обыграли дома «Баварию» со счётом 3:1, после чего ещё и устроили погром «Майнцу», забив ему пять голов.



«Байер» явно находится сейчас на ходу и приедет в Краснодар в качестве явного фаворита противостояния, «быки» в последние несколько месяцев не играли официальных матчей, что обязательно скажется на их игре. Гости очень мощны в атаке и явно не отступят от своей манеры игры, противостоять такому сопернику команде Мусаева будет крайне сложно. Предлагаю победу «Байера» и «обе забьют», — сказал Максим Калиниченко.