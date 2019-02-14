Аналитики: «Интер» выиграет у «Рапида» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Рапид» — «Интер». Начало встречи 14 февраля 2019 года запланировано на 20:55 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Интера» за 1.72. Шансы «Рапида» на победу оценены коэффициентом 5.75. Поставить на ничью можно за 3.74.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.16, а на ТМ 2,5 гола — за 1.79.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.01. Победа «Интера» всухую оценивается в 2.69.



Победа «Интера» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.62. Проход «Рапида» оценен в 6.90, проход «Интера» — в 1.12.



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