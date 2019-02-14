«Краснодар» — «Байер»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Байер» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2018/19.



Ставка: «Краснодар» не проиграет и обе забьют за 2.60.



«Очень интересная пара получилась. Встреча двух очень ярких команд, которые умеют играть в атаку, делают это прекрасно, зажигательно. «Байер» считают фаворитом. Я бы не был столь в этом уверен. «Байер» — достаточно непредсказуемая команда. Достаточно взглянуть на её последние результаты. Победа над «Баварией», тут же поражение в Кубке Германии от клуба из низшей лиги. Потом победа крупная над «Майнцем». Объединяет эти матчи только одна вещь — во всех встречах «Байер» и забивал, и пропускал. В первую очередь «Байер» ценят, высоко котируют из-за его великолепной, разнообразной атаки.



За это же ценят и «Краснодар». Великолепно поставлена комбинационная, атакующая игра. В обороне же бывают ошибки. Главный вопрос — насколько хорошо сейчас готов «Краснодар». Всё-таки это будет первый официальный матч. По «Зениту» мы видели, как это тяжело. А тут ещё и соперник сложный. Но билеты все проданы, атмосфера будет просто феноменальной. Так что бой «Краснодар» даст. Не знаю, получится ли выиграть. Но как минимум на ничью краснодарцы, думаю, наиграют. При этом забьют обе команды. Атака у них сильнее обороны. Это точно», — сказал Титов.