Киевское «Динамо» проиграет «Олимпиакосу» в Лиге Европы, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» — «Динамо К». Начало встречи 14 февраля 2019 года запланировано на 20:55 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Олимпиакоса» за 1.99. Шансы «Динамо К» на победу оценены коэффициентом 4.35. Поставить на ничью можно за 3.45.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.48, а на ТМ 2,5 гола — за 1.62.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.11. Победа «Олимпиакоса» всухую оценивается в 3.00.



Победа «Олимпиакоса» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.08. Проход «Динамо К» оценен в 1.86, проход «Олимпиакоса» — в 2.01.



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