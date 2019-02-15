«Сан-Хосе» одержит 7-ю победу кряду в матче НХЛ с «Вашингтоном», думают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 15 февраля. Начало — в 6:30 мск. «Сан-Хосе» выиграл шесть матчей подряд.



Аналитики считают фаворитом «Сан-Хосе Шаркс». Коэффициент на победу в основное время — 1.90, по итогам всей встречи — 1.52.



Шансы «Вашингтон Кэпиталз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 3.50, а с учётом овертайма — за 2.63.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.25. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.44, меньше 5,5 — за 2.67.



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