Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс», который состоится 15 февраля.
Ставка: индивидуальный тотал Кембы Уокера меньше 28,5 очка за 1.85.
«В пяти последних матчах Уокер отгрузил 37 очков «Буллз», 32 «Клипперс», 30 «Маверикс», 37 «Хоукс» и 34 «Индиане», славящейся потрясающей обороной. Тотал меньше 28,5 идёт за скромные 1.85, но данную ставку мы обязаны проверять, ведь в большинстве букмекерских контор планка результативности малыша «Хорнетс» установлена на 3 пункта ниже.
Даже со столь потрясающей серией в среднем по сезону у Кембы 24,8 балла за матч. В двух предыдущих сражениях с «Мэджик» разыгрывающий «Шарлотт» набрал 24 и 26 очков. Да, сейчас Уокер в феноменальной форме, впереди матч звёзд, где он будет выступать в стартовой пятёрке на родном паркете, но всё же мы ведём речь не о Джеймсе Хардене. Постоянно пробивать «тридцатку» невероятно трудно».
«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА