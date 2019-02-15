«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс», который состоится 15 февраля.



Ставка: индивидуальный тотал Кембы Уокера меньше 28,5 очка за 1.85.



«В пяти последних матчах Уокер отгрузил 37 очков «Буллз», 32 «Клипперс», 30 «Маверикс», 37 «Хоукс» и 34 «Индиане», славящейся потрясающей обороной. Тотал меньше 28,5 идёт за скромные 1.85, но данную ставку мы обязаны проверять, ведь в большинстве букмекерских контор планка результативности малыша «Хорнетс» установлена на 3 пункта ниже.



Даже со столь потрясающей серией в среднем по сезону у Кембы 24,8 балла за матч. В двух предыдущих сражениях с «Мэджик» разыгрывающий «Шарлотт» набрал 24 и 26 очков. Да, сейчас Уокер в феноменальной форме, впереди матч звёзд, где он будет выступать в стартовой пятёрке на родном паркете, но всё же мы ведём речь не о Джеймсе Хардене. Постоянно пробивать «тридцатку» невероятно трудно».

«Орландо» и «Шарлотт» сосредоточатся на опеке лидеров друг друга Мэджик» прервут серию из 13 неудачных поединков с «Хорнетс» — в «Большом куше».