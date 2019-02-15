Аналитики: «Локомотив» не оставит шансов «Витязю» в домашнем матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Витязь». Начало встречи 15 февраля 2019 года запланировано на 19:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Локомотив» и предлагают поставить на ярославцев за 1.52. Шансы «Витязя» на победу оценены коэффициентом 4.95. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.05.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.83, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.02.



Коэффициент на итоговую победу «Витязя» — 3.60, а на победу «Локомотива» — 1.31. Наиболее вероятный счёт — 3:1 (11.00).



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