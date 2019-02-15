СКА — «Йокерит»: котировки на матч регулярного чемпионата КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Йокерит». Начало встречи 15 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.47. Шансы «Йокерита» на победу оценены коэффициентом 5.30. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.30.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.53, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.40.



Коэффициент на итоговую победу СКА — 1.25, а на итоговую победу «Йокерита» — 4.15. Наиболее вероятный счёт — 3:1 в пользу питерцев (11.50).



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»