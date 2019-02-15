«Лион» победит «Генгам» в матче чемпионата Франции, убеждены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура Лиги 1 «Лион» — «Генгам», который пройдёт сегодня, 15 февраля 2019 года. Начало запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры считают «Лион» фаворитом и предлагают поставить на хозяев за 1.30. Шансы «Генгама» на победу оценены коэффициентом 10.25. Поставить на ничью можно за 6.30.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.45, а на ТМ 2,5 гола — за 2.67.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.81.



Победа хозяев всухую оценена в 2.33. Наиболее вероятный счёт — 2:0 (7.60).



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