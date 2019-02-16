Аналитики: Медведев победит Монфиса в полуфинале турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды), обыграв француза Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 6:4, 6:2. За выход в финал Медведев сыграет ещё с одним французом – Гаэлем Монфисом.

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Гаэля Монфиса оценивается коэффициентом 2.79, победа с форой «+2,5» гейма — 2.03.



Если Даниил Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.49. На то, что он сумеет отыграть фору «-2,5» гейма, можно поставить за 1.84.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.60. Тотал больше 23,5 гейма оценён в 2.10.



Вероятность тай-брейка оценена в 1.74.



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