Согласно котировкам, «Аталанта» одолеет «Милан» в матче чемпионата Италии

Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура Серии А «Аталанта» — «Милан». Начало встречи 16 февраля 2019 года запланировано на 22:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Аталанты» за 2.08. Шансы «Милана» на победу оценены коэффициентом 3.86. Поставить на ничью можно за 3.50.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.85, а на ТМ 2,5 гола — за 2.06.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.64. Победа «Аталанты» всухую оценивается в 3.70.



Победа «Аталанты» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.18.



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