Букмекеры оценили шансы сборной России в смешанной эстафете на этапе в США

18 февраля на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) состоится смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км. Начало запланировано на 00:05 мск. В составе сборной России выступят Евгений Гараничев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева.



Основными претендентами на победу считаются сборные Норвегии (1.85), Германии (3.25) и Франции (4.00). Следом идут команды Италии, России (по 14.0), Чехии и Швейцарии (по 31.0). Ниже оценены шансы Австрии и Швеции (по 201.0).



Финиш сборной России в топ-3 оценён коэффициентом 3.25. Поставить на то, что россияне сумеют финишировать выше команды Италии, предлагается за 1.80.



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