Согласно котировкам, «Вашингтон» выиграет у «Анахайма» в матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 18 февраля. Начало — в 5:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 1.88, по итогам всей встречи — 1.50.



Шансы «Анахайм Дакс» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 3.60, а с учётом овертайма — за 2.69.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.20. Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.88, меньше 5,5 — за 1.96.



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