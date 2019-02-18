Аналитики: «Амур» нанесёт «Куньлуню» шестое поражение в КХЛ подряд

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Куньлунь Ред Стар». Начало встречи 18 февраля 2019 года запланировано на 12:30 мск.



Букмекеры считают «Куньлунь Ред Стар» аутсайдером и предлагают поставить на гостей за 2.70. Шансы «Амура» на победу оценены коэффициентом 2.25. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.10.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.92, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.92.



Коэффициент на итоговую победу «Куньлунь Ред Стар» — 2.08, а на победу «Амура» — 1.78. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.80).



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