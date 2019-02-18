Аналитики: «Спартак» проиграет «Йокериту» в Хельсинки

Букмекеры оценили шансы команд в матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Спартак». Начало встречи 18 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на «Йокерит» за 1.80. Шансы «Спартака» на победу оценены коэффициентом 3.45. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.70.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.67, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.27.



Коэффициент на итоговую победу «Спартака» — 2.61, а на победу «Йокерита» — 1.52. Наиболее вероятный счёт встречи — 2:2 к исходу основного времени (10.50).



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